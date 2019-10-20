Среди шестнадцати пострадавших при столкновении маршрутки с трамваем в Санкт Петербурге трое детей

Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, младшему из них девять лет, двум другим – по Четырнадцать. Маршрутка врезалась в трамвай на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе и перевернулась на бок. По предварительным данным полиции, микроавтобус двигался на красный сигнал светофора. По данным «Горэлектротранса», среди пассажиров трамвая пострадавших нет.
2019-10-20T21:01:00+03:00
2019-10-20T21:01:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522831-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 20 октября 2019
Загрузка комментариев...