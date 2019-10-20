В  результате серьезного ДТП в С-Петербурге пострадали 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних

Как сообщили «Интерфакс» в городском управлении МЧС, на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе маршрутка с пассажирами врезалась в трамвай и перевернулась. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса двигался на красный сигнал светофора. Вице-губернатор Анна Мирянина у себя в «Твиттере» сообщила, 15 пострадавших, в том числе троих детей пришлось госпитализировать.