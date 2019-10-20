В  результате серьезного ДТП в С-Петербурге пострадали 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних

Как сообщили «Интерфакс» в городском управлении МЧС, на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе маршрутка с пассажирами врезалась в трамвай и перевернулась. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса двигался на красный сигнал светофора. Вице-губернатор Анна Мирянина у себя в «Твиттере» сообщила, 15 пострадавших, в том числе троих детей пришлось госпитализировать.
2019-10-20T20:31:00+03:00
2019-10-20T20:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 20 октября 2019
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