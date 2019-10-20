В Петербурге маршрутка с  пассажирами врезалась в трамвай и перевернулась

Как сообщили «Интерфакс» городском управлении МВД, более 10 человек получили различные травмы. На месте работают сотрудники полиции. Очевидцы утверждают, что водитель микроавтобуса двигался на красный сигнал светофора. Для деблокирования пассажиров маршрутки вызывали спасателей.