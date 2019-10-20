Американские военные перевозят десятки боевиков ИГИЛ* (запрещено в РФ) из спецлагерей на северо-востоке Сирии, в Ирак. Как сообщает агентство САНА, для эвакуации в лагерь Эль-Холь вблизи сирийского города Хасеке прибыли американские транспортные средства. Операция проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз в Сирии. Сутки назад американские военные переправили около 230

иностранных сторонников ИГИЛ* (запрещено в РФ) из тюрьмы в Эль-Маликии в спецлагерь близ Хасеке, для дальнейшей переброски на иракскую территорию.