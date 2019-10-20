Президент США Дональд Трамп исказил имя главы Пентагона Марка Эспера

Комментируя в Твиттере вывод американских военных из Сирии, президент ссылался на отчет «министра обороны Марка Эсперанто». Напомним, Эсперанто — искусственный международный язык с упрощенной лексикой. Пока неясно, была ли это ошибка или очередной эпатаж хозяина Белого дома.
2019-10-20T20:05:00+03:00
2019-10-20T20:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 20 октября 2019
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