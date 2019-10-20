В Индии первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах

В индийском городе Хавери первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах. Как пишет The Times of India, это был добровольный эксперимент, имевший целью пресечь списывание. В управлении образования призвали колледж прекратить эту практику и назвали ее «бесчеловечной» и унизительной.
2019-10-20T19:32:00+03:00
2019-10-20T19:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 20 октября 2019
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