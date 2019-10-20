В Индии первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах

В индийском городе Хавери первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах. Как пишет The Times of India, это был добровольный эксперимент, имевший целью пресечь списывание. В управлении образования призвали колледж прекратить эту практику и назвали ее «бесчеловечной» и унизительной.