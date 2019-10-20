Президент Чехии Милош Земан завершает реабилитационное восстановление в военном госпитале в Праге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, госпитализация Земана не связана с какими-либо серьезными проблемами со здоровьем оперативная помощь врачей не требуется. Земан, которому 28 сентября исполнилось 75 лет, лег в госпиталь в минувший четверг.
2019-10-20T19:32:00+03:00
2019-10-20T19:37:21+03:00
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19:32, 20 октября 2019
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