Президент Чехии Милош Земан завершает реабилитационное восстановление в военном госпитале в Праге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, госпитализация Земана не связана с какими-либо серьезными проблемами со здоровьем оперативная помощь врачей не требуется. Земан, которому 28 сентября исполнилось 75 лет, лег в госпиталь в минувший четверг.