В одном из детских садов Петербурга пришлось изолировать воспитательницу с открытой формой туберкулеза

Как передает Фонтанка, родители узнали об этом только через две недели после регистрации заболевания. При этом карантин в детском саду до сих пор не объявлен. Между тем, по данным Роспотребнадзора, в помещении детсада уже трижды провели дезинфекцию, обследовали 46 сотрудников, а детей и воспитателей взяли под наблюдение на полгода. Заболевшая сотрудница направлена в больницу.
2019-10-20T19:31:00+03:00
2019-10-20T19:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 20 октября 2019
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