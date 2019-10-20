В одном из детских садов Петербурга пришлось изолировать воспитательницу с открытой формой туберкулеза

Как передает Фонтанка, родители узнали об этом только через две недели после регистрации заболевания. При этом карантин в детском саду до сих пор не объявлен. Между тем, по данным Роспотребнадзора, в помещении детсада уже трижды провели дезинфекцию, обследовали 46 сотрудников, а детей и воспитателей взяли под наблюдение на полгода. Заболевшая сотрудница направлена в больницу.