После ухода с должности главы СПЧ Михаил Федотов намерен возродить кафедру ЮНЕСКО в ВШЭ. В интервью РБК пока еще действующий председатель Совета, на этой кафедре он займется авторскими, культурными и информационными правами. Большое внимание будет уделено искусственному интеллекту. По словам Федотова, ранее подобная кафедра существовала и его аспиранты были «вполне серьезными учеными». Однако из-за не вовремя отправленного в Париж отчета, ЮНЕСКО лишило ее аккредитации . Как сообщалось ранее, глава СПЧ в скором времени покинет совет. Причиной называется достижение им 70-летнего возраста. Сам он свою отставку не комментирует, так как никаких официальных приказов еще не видел.