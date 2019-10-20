Более 10 человек пострадали в С-Петербурге при столкновении маршрутки с  трамваем

Об этом ТАСС сообщили в городском управлении внутренних дел. По сведениям «Фонтанки», водитель микроавтобуса спешил проскочить перед трамваем на запрещённый сигнал светофора. После столкновения маршрутка опрокинулась на проезжую часть со стороны пассажирской двери.
2019-10-20T19:30:00+03:00
2019-10-20T19:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 20 октября 2019
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