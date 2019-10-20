Более 10 человек пострадали в С-Петербурге при столкновении маршрутки с  трамваем

Об этом ТАСС сообщили в городском управлении внутренних дел. По сведениям «Фонтанки», водитель микроавтобуса спешил проскочить перед трамваем на запрещённый сигнал светофора. После столкновения маршрутка опрокинулась на проезжую часть со стороны пассажирской двери.