Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем юбилейного 30— Кубка Кремля

В финале Рублев играл против француза Адриана Маннарино, которому не посчастливилось в прошом году попасть в решающем матче на Карена Хачанова. Адриан обещал выступить более удачно, но начал с того, что потерял подачу и стартовый гейм оказался в первом сете решающим. Ни одного брейка в этой партии больше не случилось и Рублев взял сет и повел в матче. Впрочем, борьба была довольно упорной и Андрей нервичал, помогая сопернику своими ошибками, но во втором сете его волнение испарилось. Наверное и сам Маннарино не смог бы объяснить, что случилось. Он не взял ни гейма. Рублев выиграл вторую партию со счетом 6:0 и впервые победил в Москве. Этот всего лишь второй титул россиянина в карьере, но этот сезон он проводит очень уверенно и победа стала логическим продолжением его игры.

Сейчас Андрей Рублев занимает 31 место в мире.