Задержан гендиректор и несколько сотрудников компании-владельца дамбы, которую накануне прорвало в Красноярском крае

Дамба принадлежит компании «Сисим», которая входит в холдинг «Сибзолото». Накануне в «Сисиме» прошли обыски. В результаие прорыва дамбы погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Дамба была возведена на технологическом водоеме золотодобывающего рудника. Возбуждено уголовное дело.
2019-10-20T18:35:00+03:00
2019-10-20T18:41:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 20 октября 2019
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