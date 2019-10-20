Задержан гендиректор и несколько сотрудников компании-владельца дамбы, которую накануне прорвало в Красноярском крае

Дамба принадлежит компании «Сисим», которая входит в холдинг «Сибзолото». Накануне в «Сисиме» прошли обыски. В результаие прорыва дамбы погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Дамба была возведена на технологическом водоеме золотодобывающего рудника. Возбуждено уголовное дело.