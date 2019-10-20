Проливные дожди с градом обрушились на столицу Кипра и ряд районов острова

Улицы были залиты водой, создав непреодолимые препятствия для транспорта. Пересохшая крупнейшая река Кипра Педиэос превратилась в мощный поток с мутной водой. Стоит отметить, что в течение последних двух дней, перед наступлением ливневого фронта, на острове бушевали лесные пожары.