Проливные дожди с градом обрушились на столицу Кипра и ряд районов острова

Улицы были залиты водой, создав непреодолимые препятствия для транспорта. Пересохшая крупнейшая река Кипра Педиэос превратилась в мощный поток с мутной водой. Стоит отметить, что в течение последних двух дней, перед наступлением ливневого фронта, на острове бушевали лесные пожары.
2019-10-20T18:35:00+03:00
2019-10-20T18:40:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 20 октября 2019
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