Более 140 человек пострадали в ходе протестов в Чили

Половина из них – полицейские. Как сообщают местные СМИ, число задержанных превысило 600. протесты, переросшие в беспорядки начались с Сантьяго в понедельник – после того, как выросла стоимость проезда в метро. Протестные акции охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент республики Пиньера отменил повышение цен на общественном транспорте.
2019-10-20T18:35:00+03:00
2019-10-20T18:38:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 20 октября 2019
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