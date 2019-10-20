Более 140 человек пострадали в ходе протестов в Чили

Половина из них – полицейские. Как сообщают местные СМИ, число задержанных превысило 600. протесты, переросшие в беспорядки начались с Сантьяго в понедельник – после того, как выросла стоимость проезда в метро. Протестные акции охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент республики Пиньера отменил повышение цен на общественном транспорте.