В ходе вывода контингента США из Сирии американские военные уничтожили свою базу со взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов в районе Телль-Байдар. Об этом сообщает агентство SANA. По его данным американцы в ближайшее время приступят к эвакуации с базы Лайф Стоун на реке Евфрат в провинции Хасеке. На днях силы возглавляемой США коалиции полностью ликвидировали еще одну свою базу в сирийском городе Кабане. Как сообщил глава Пентагона Марк Эспер, Штатам предстоит вывести с севера Сирии около 1 тысячи своих военных.