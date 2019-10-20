В ходе вывода контингента США из Сирии американские военные уничтожили свою базу со взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов в районе Телль-Байдар. Об этом сообщает агентство SANA. По его данным американцы в ближайшее время приступят к эвакуации с базы Лайф Стоун на реке Евфрат в провинции Хасеке. На днях силы возглавляемой США коалиции полностью ликвидировали еще одну свою базу в сирийском городе Кабане. Как сообщил глава Пентагона Марк Эспер, Штатам предстоит вывести с севера Сирии около 1 тысячи своих военных.
2019-10-20T18:35:00+03:00
2019-10-20T18:38:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522773-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:35, 20 октября 2019
Загрузка комментариев...