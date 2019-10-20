Число задержанных во время протестов в Каталонии достигло двухсот

Впрочем, большинство из них уже из полиции отпущены. Как заявил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде Марласка, в предварительном заключении оставлены 18 наиболее злостных нарушителей. Им будут предъявлены обвинения. Протесты в Каталонии не прекращаются уже неделю. Люди протестуют против обвинительных приговоров ряду политиков, выступающих за отделение региона от Испании.