Анастасия Павлюченкова не смогла во второй раз в карьере выиграть Кубок Кремля

Она уступила в финальном матче Белинде Бенчич из Швейцарии. Анастасия выиграла в Москве пять лет назад и была близка к тому, чтобы повторить этот результат, но соперница оказалась весьма достойной. Белинда Бенчич входят в первую десятку мирового рейтинга, хотя пока 22-летняя теннисистка выиграла всего четыре турнира, но при этом совсем недавно, в августе, дошла до полуфинала Открытого Чемпионата США. В личных встречах преимущество было за Бенчич. Она побеждала четыре раза, а проиграла только однажды. Исправить статистику Анастасия не смогла. Она взяла первый сет со счетом 6-3. Начало было лучше, чем все остальное. Бенчич перестроила игру, перестала ошибаться и взяла две партии с одинаковым счетом 6-1. победа позволила ей обеспечить себе участие в итоговом турнире года.

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