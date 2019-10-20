В армии Новой Зеландии военным морякам разрешили пользоваться парфюмом и косметикой

Как пишет Дейли Мэйл, вступающие в силу правила продиктованы гендерной политикой правительства.

Солдатам Королевского флота Новой Зеландии теперь будет позволено наносить легкий дневной макияж, красить ногти прозрачным лаком или средствами пастельных оттенков и даже носить накладные ресницы. Новациями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены различий между мужчинами и женщинами нет. Речь идет о рекомендации по уходу за собой, а также по внешнему виду военнослужащих. При этом, под запретом по-прежнему останется вызывающий пирсинг и ношение необычных причесок. Макияж может использоваться в разумных пределах, должен оставаться ровными, опрятными и естественного вида. Как отметил контр-адмирал новозеландского флота Дэвид Проктор, генералитет желает продемонстрировать отсутствие различий между c позиции правил внешнего вида. Ранее сообщалось и о том, что в США подтвердили, что приступать к службе в вооруженных силах государства будет разрешено лицам, осуществившим трансгендерный переход, хотя против этого всегда резко выступал Белый дом в лице Дональда Трампа.

Новые правила для новозеландских военных начнут действовать уже с 1 ноября текущего года.