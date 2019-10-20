Британский парламент, как утверждается, может поддержать достигнутое с Брюсселем соглашение по Брекзиту

Это позволит стране вовремя начать процесс выхода из Евросоюза, хотя ранее премьер-министру Борису Джонсону вопреки своей воле пришлось просить об очередной отсрочке.

Борис Джонсон, настаивающий на том, чтобы не затягивать с Брекзитом, имеет необходимую поддержку в парламенте, утверждает глава МИДа Соединенного Королевства Доминик Рааб. По его словам, «сделка у Джонсона в кармане». Майкл Гоув, отвечающий за разработку плана, который будет запущен в случае так называемого «жесткого» развода, также уверен, что депутаты готовы проголосовать за новое соглашение с Брюсселем до 31 октября — дня, когда должен стартовать процесс выхода страны из ЕС. Если парламент поддержит Джонсона, Лондон отзовет письмо с просьбой об отсрочке Брекзита – накануне депутаты обязали премьера направить его в Брюссель, после чего Джонсон заявил, что не будет этого делать.

Тем не менее, письмо Джонсон все-таки отправил, но не одно. В первом он, как от того требовал закон, попросил об отсрочке, а во втором – личном послании – написал, что это будет большой ошибкой и навредит как соединенному королевству, так и ЕС. Премьер также выразил уверенность в том, что ему удастся убедить парламент одобрить соглашение до 31 октября. Тем не менее, власти страны считают, что риски выхода Британия из ЕС без сделки высоки, поэтому во всю началась подготовку к реализации жесткого сценария, сообщил сегодня Гоув.

Детали плана Yellowhammer стали известны в прошлом месяце. В документе в частности указываются возможные последствия при жестком разводе – среди них сокращение выбора продуктов, рост цен, перебои с поставками медикаментов и топлива, и вероятно, массовые протесты по всей стране.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся в 2016 году – такое решение поддержали почти 52% граждан. С тех пор Брекзит уже дважды откладывался из-за того, что Лондону и Брюсселю не удавалось согласовать условия.