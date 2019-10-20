У Соловецкого камня на Лубянской площади прошли одиночные пикеты против политических репрессий

Люди держали плакаты с надписью «Стоп ГУЛАГ», фотографиями людей, отправленных в лагеря и расстрелянных при Сталине и нынешних политзаключённых. В числе них фигуранты так называемого «московского дела», «Нового величия» и «Сети». В одиночных пикетах участвовали политики, активисты, простые москвичи. Маховик репрессий набирает обороты, с этим нельзя мириться отметил глава политсовета Партии перемен и один из организаторов акции Андрей Нечаев.

Неподалёку от пикетчиков дежурили сотрудники полиции. В акцию они не вмешивались, отмечает наш корреспондент. Напомним, что столичные власти трижды не согласовали шествие «Бессмертный ГУЛАГ» по центру Москвы. Это устроители акции оспорят в суде.