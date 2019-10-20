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18:02, 20 октября 2019

Расследование причин прорыва дамбы в Красноярском крае набирает обороты

Как выясняется, на золоторудном предприятии прорвало не одну дамбу, а целых пять. Разрешений на их возведение не было. Построены они были с нарушениями. Об этом сообщил начальник управления МЧС по республике Хакасия Александр Мулл.

Как рассказала сотрудник Следственного комитета по Красноярскому краю Ольга Шаманская, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны директор золотодобывающей артели и еще несколько сотрудников.

ЕСЛИ бы местные власти лучше контролировали состояние рек и гидротехнических сооружений на них, трагедии в Красноярском крае не было бы. На это обращает внимание директор программ Гринпис в России Иван Блоков.

Напомним, в результате прорыва плотины погибли 15 человек. Число пропавших без вести уменьшилось до пяти.
Семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае получат страховые выплаты в объеме 1 миллион рублей. Об этом сообщает Минтруд России. Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты. Их объем будет определяться в индивидуальном порядке.



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