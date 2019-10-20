На новом домашнем стадионе «Динамо» в Петровском парке открыта мемориальная доска Льву Яшину. Она расположена при входе на фанатскую трибуну болельщиков «Динамо». Послезавтра исполняется 90 лет со дня рождения знаменитого российского голкипера. Его именем назван и стадион «ВТБ-Арена», где динамовцы проводят свои домашние матчи.

Яшин выступал за московское динамо" с 50-го по 71-й годы и за сборную СССР с 54-го по 67-й.