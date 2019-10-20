Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла финал Кубка Кремля

Встреча со швейцаркой Белиндой Бенчич завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1. 28-летняя Павлюченкова в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 40-ю позицию. 22-летняя швейцарка стоит в рейтинге WTА. В мужском финале сегодня встретятся россиянин Андрей Рублев и французский теннисист Адриан Маннарино.
2019-10-20T17:34:00+03:00
2019-10-20T17:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 20 октября 2019
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