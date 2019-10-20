Британский премьер Борис Джонсон направил в ЕС письмо с официальной просьбой об отсрочке «Брекзита»

Как отмечает ВВС, он не стал подписывать это письмо. Перед этим он связался с европейскими лидерами по телефону и подчеркнул, что фактически это послание «не от него, а от парламента». Джонсон направил в Брюссель еще одно письмо, в котором указал, что считает новую отсрочку ошибкой. Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что сделает все, чтобы уложиться в этот срок.