Британский премьер Борис Джонсон направил в ЕС письмо с официальной просьбой об отсрочке «Брекзита»

Как отмечает ВВС, он не стал подписывать это письмо. Перед этим он связался с европейскими лидерами по телефону и подчеркнул, что фактически это послание «не от него, а от парламента». Джонсон направил в Брюссель еще одно письмо, в котором указал, что считает новую отсрочку ошибкой. Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что сделает все, чтобы уложиться в этот срок.
2019-10-20T17:33:00+03:00
2019-10-20T17:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 20 октября 2019
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