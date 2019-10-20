Выведенных из Сирии американских военных перебросят в Ирак

Как заявил министр обороны США Марк Эспер, там они продолжат борьбу с боевиками ИГИЛ* (запрещено в РФ). О выводе американских войск из Сирии президент США объявил накануне турецкой операции «Источник мира». Трамп объяснял свое решение тем, что США должны прекратить участие в «бесконечных войнах». Сейчас в Ираке на постоянной основе находятся около пяти тысяч американских военных.