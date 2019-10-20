В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

Как пишет Welt am Sonntag, штаб займется оценками возможных последствий операции. Ранее Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между турецкой армией и курдами, а также — о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.
2019-10-20T17:31:00+03:00
2019-10-20T17:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 20 октября 2019
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