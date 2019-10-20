Роструд инициировал проверки пяти компаний, работники которых пострадали при прорыве дамбы в Красноярском крае

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей. Глава Роструда Михаил Иванков вылетел в Красноярский край, чтобы на месте изучить условия труда старателей, работающих на реке Сейба.

Напомню, в результате трагедии погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.