Матч чемпионата России по футболу между Оренбургом и Крыльями Советов закончился дракой и удалениями

Когда полузащитник Антон наносил голевой удар, нападающий Крыльев Соболев, находясь в положении вне игры, стоял перед вратарем самарского клуба и закрывал ему обзор, но мяч, тем не менее, был засчитан. Несколько других моментов просто дополнили картину. Выяснение отношений между игроками продолжилось после финального свистка и закончилось тем, что капитан Крыльев Анюков ударил соперника и был справедливо ударен.Это с ним случилось впервые в карьере, несмотря на солидный возраст. Кроме того, красные карточки получили оба тренера, а футболисты едва не устроили прямо на поле драку стенка на стенку, но подобных последствий все же удалось избежать.

ЦСКА потерял очки в матче с Уфой. Армейцы пропустили за несколько минут до конца матча, который закончился со счетом 1:1.