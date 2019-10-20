В армии Новой Зеландии изменились правила ухода за собой и требования к внешнему виду военнослужащих

Как пишет Дейли Мэйл, отныне военнослужащие мужчины имеют право пользоваться косметикой, наносить легкий дневной макияж, красить ногти лаком пастельных оттенков, а также носить накладные ресницы. Им также разрешили пользоваться парфюмом во время службы. Новые правила продиктованы гендерной политикой правительства.