В армии Новой Зеландии изменились правила ухода за собой и требования к внешнему виду военнослужащих

Как пишет Дейли Мэйл, отныне военнослужащие мужчины имеют право пользоваться косметикой, наносить легкий дневной макияж, красить ногти лаком пастельных оттенков, а также носить накладные ресницы. Им также разрешили пользоваться парфюмом во время службы. Новые правила продиктованы гендерной политикой правительства.
2019-10-20T16:32:00+03:00
2019-10-20T16:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 20 октября 2019
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