Правительство Великобритании запускает чрезвычайный план действий на случай жесткого Brexit без сделки с ЕС

Как сообщил министр по особым поручениям Майкл Гоув, Лондон не может быть уверенным в согласии Брюсселя на новую отсрочку. План под названием Yellowhammer («Желтый молоток») будет обсуждаться сегодня на чрезвычайном заседании кабмина, а завтра правительство намерено провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС. Накануне парламент обязал премьер-министра просить о новой отсрочке , а голосование по обновленному соглашению с Брюсселем было перенесено на следующую неделю.