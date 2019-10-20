Правительство Великобритании запускает чрезвычайный план действий на случай жесткого Brexit без сделки с ЕС

Как сообщил министр по особым поручениям Майкл Гоув, Лондон не может быть уверенным в согласии Брюсселя на новую отсрочку. План под названием Yellowhammer («Желтый молоток») будет обсуждаться сегодня на чрезвычайном заседании кабмина, а завтра правительство намерено провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС. Накануне парламент обязал премьер-министра просить о новой отсрочке , а голосование по обновленному соглашению с Брюсселем было перенесено на следующую неделю.
2019-10-20T16:32:00+03:00
2019-10-20T16:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 20 октября 2019
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