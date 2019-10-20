Причиной пожара в Ростове Великом, в котором погибли семь человек, был поджог. Как сообщается на сайте СК, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности переквалифицировано на убийство двух и более лиц. По подозрению в поджоге задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. Как рассказала ТАСС представитель Ярославского управления СК Елена Гузовская, подозреваемый допрошен, на камеру он рассказал, что был пьян, когда взял зажигалку и зашел в дом. Обвинение ему пока не предъявлено. Пожар в многоквартирном деревянном доме в ночь на субботу. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.