Дамбы, разрушенные из-за прорыва в Красноярском крае, были построены незаконно

Как говорится на сайте СК, всего разрушены пять дамб. Разрешения на их строительство не было. По делу задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей артели «Сисим». Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, пятеро все еще числятся пропавшими без вести.
2019-10-20T16:30:00+03:00
2019-10-20T16:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 20 октября 2019
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