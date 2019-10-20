Дамбы, разрушенные из-за прорыва в Красноярском крае, были построены незаконно

Как говорится на сайте СК, всего разрушены пять дамб. Разрешения на их строительство не было. По делу задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей артели «Сисим». Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, пятеро все еще числятся пропавшими без вести.