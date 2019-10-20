Российская фигуристка Анна Щербакова установила уникальное достижение на этапе мировой серии Гран-При Скет Америка

После короткой программы Щербакова была только четвертой, но то, что увидела публика и судьи в исполнении Анны переместило ее на первое место. Российской фигуристке впервые в истории удалось сделать в одном прокате два четверных лутца, причем один из них в каскаде с тройным. Выдающийся тренер Татьяна Тарасова назвала выступление историческим и сказала, что такие рекорды устанавливаются на много лет вперед, уточнив, что ждать следующего придется сто лет. Третье место в Лас-Вегасе, где и проходил этап, заняла еще одна россиянка – Едизавета Туктамышева, которая после короткой программы и вовсе была пятой. В ее программе главное место заняли два акселя в три с половиной оборота – визитная карточка спортсменки. Второе место на этапе заняла американка Брейди Теннел.

В мужских соревнованиях на пьедестал смог подняться россиянин Дмитрий Алиев.