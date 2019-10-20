В Ростове задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибло пятеро детей

Личные неприязненные отношения и алкоголь толкнули 37-летнего жителя Ярославской области на преступление, которое унесло семь человеческих жизней. Пожар произошел накануне в доме на улице Ленинская в Ростове Ярославской области. Как сообщили в СК, ко времени приезда пожарных второй этаж подожженного здания уже был полностью разрушен. После трагедии сначала было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования криминалисты установили, что причиной пожара стал поджог. Дело переквалифицировано статью 105 УК «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. СК опубликовал видео допроса задержанного – то во всем признается и говорит, что в момент поджога был нетрезв.

Одним из мотивов поджога могла стать ссора задержанного со взрослыми, которые погибли в огне.

На пожаре в Ростове пострадали еще три человека, в том числе мать двух погибших детей, пострадали.