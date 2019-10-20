Британский премьер, по словам министров, заручился поддержкой большинства депутатов для одобрения сделки по Брекситу

Об этом в интервью разным изданиям сказали, в частности, глава МИД и министр по особым поручениям. Уже завтра парламент может в очередной раз проголосовать за или против договора между Лондоном и Брюсселем.

Накануне в ходе экстренного заседания попытка правительства провести проект через палату общин сорвалась. Лидер британских лейбористом Джереми Корбин раскритиковал обновленное соглашение.

Корбин также назвал соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.

Сегодня правительство запустило чрезвычайный план действий «Йеллоухаммер», разработанный на случай выхода соединенного королевства из состава ЕС без сделки.