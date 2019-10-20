Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран «Большой семерки» на своем курорте в Майами

По словам главы Белого дома, это произошло после того, как к этой идее с «иррациональной враждебностью» отнеслась пресса и Демократическая партия.

При этом президент заметил, что проведение встречи лидеров стран G7 на Tramp National Doral бюджету страны не стоило бы ничего, так как сам он не собирался на этом зарабатывать, однако теперь администрация будет рассматривать другие варианты. Саммит запланирован на следующее лето.