Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 500 миллионов рублей с министерства внутренних дел

Соответствующее решение по иску страховой компании «Центральное общество» опубликовано в картотеке суда. Однако мотивировочная часть отсутствует.

Известно, что два года назад компания выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства, однако вскоре ЦБ отозвал лицензию и передал контракт «ВТБ-Страхованию» — 611 миллионов рублей, которые «Центральное общество» пыталось взыскать. Эта сумма , которую МВД якобы не выплатило, когда контракт еще продолжал действовать.