Активные поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены

Как пояснили ТАСС в региональном управлении МЧС, они возобновятся на рассвете. При этом в ведомстве отметили, что в целом поисково-спасательная операция не прекратилась — продолжаются работы, которые можно проводить в темное время суток.

Жертвами прорыва незаконно построенной плотины стали 15 человек. ЧП произошло накануне. Потоки воды хлынули на два рабочих общежития, в которых проживали вахтовики. Следствие задержало руководство золотодобывающей компании и будет ходатайствовать об аресте трех человек.