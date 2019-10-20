Борис Джонсон, как утверждается, заручился поддержкой большинства депутатов по согласованию сделки с ЕС

Британский премьер Борис Джонсон, как утверждается, заручился поддержкой большинства депутатов по согласованию сделки с Евросоюзом. Ранее он был вынужден просить Брюссель об отсрочке Brexit, которую сам политик считает ошибкой.

Великобритания, которая так долго не могла договориться об условиях выхода страны из Евросоюза, наконец, близка к одобрению соглашения. Достаточное число депутатов готовы проголосовать за сделку, сообщил в в интервью телеканалу «Скай ньюс» Майкл Гоув, отвечающий за разработку плана, который будет запущен в случае так называемого «жесткого» развода. О том, что у Бориса Джонсона, выступающего категорически против очередной отсрочки Brexit, есть необходимая поддержка в парламенте, сообщил также глава МИДа Доминик Рааб. Фактически это означает, что за сделку депутаты могут проголосовать в ближайшее время и процесс выхода Великобритании из Евросоюза можно будет запустить, как и планировалось, 31 октября. Тем не менее, в Соединенном Королевстве продолжают готовиться и к жесткому сценарию – правительство запустило операцию Yelloehammer: если парламент не одобрит соглашение и страна покинет ЕС без сделки, будет задействован разработанный на этот случай чрезвычайный план.

Ранее парламент обязал Бориса Джонсона просить Брюссель об отсрочке Brexit. Соответствующее письмо он направил вместе с посланием, в котором подчеркнул, что затягивание выхода Британии из ЕС нанесет ущерб обеим сторонам