В Москве у Соловецкого камня на Лубянке проходят одиночные пикеты в память о жертвах репрессий

По словам организаторов, мэрия отказалась согласовать акцию в виде шествия, объясняя это тем, что в уведомлении не указаны формы и методы охраны общественного порядка. Однако неформально власти якобы предлагали убрать из заявки упоминание о «нынешних политических репрессиях».
2019-10-20T15:00:00+03:00
2019-10-20T15:28:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 20 октября 2019
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