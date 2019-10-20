В Москве у Соловецкого камня на Лубянке проходят одиночные пикеты в память о жертвах репрессий

По словам организаторов, мэрия отказалась согласовать акцию в виде шествия, объясняя это тем, что в уведомлении не указаны формы и методы охраны общественного порядка. Однако неформально власти якобы предлагали убрать из заявки упоминание о «нынешних политических репрессиях».