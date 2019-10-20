В С.-Петербурге у генконсульства Латвии в эти минуты должен начаться митинг «Против русофобии и реваншизма»

Собравшиеся намерены протестовать против ликвидации в Латвии обучения на русском языке не только в школах, но и в детских садах. Также протестующим не нравятся предложения президента Эгилса ЛЕвитса по празднованию «Дня легионеров»; планы по сносу памятника Освободителям Риги. Также на митинге выразят солидарность со «Штабом защиты русских школ» и активистами прорусского движения Латвии. Основной лозунг акции: «Хочешь 1941-ый? Получишь 45-ый!».

Главный организатор митинга – партия «Другая Россия».