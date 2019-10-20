Власти Барселоны оценили ущерб от протестов в 2,5 миллиона евро

Как отмечает агентство EFE со ссылкой на источник в городском совете, в эту сумму не входят затраты на дополнительную работу служб, в том числе, на уборку улиц.

Уличные беспорядки начались после того, как в начале недели испанский суд приговорил бывших руководителей Каталонии, выступивших за автономность региона, к реальным срокам. Глава Женералитета Ким Торра выступил за проведение нового референдума о независимости от Испании. Его предшественник Карлес Пучдемон скрывается от правоохранительных органов в Бельгии. Испанские власти выдали еще один ордер на его арест.