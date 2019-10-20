Предполагаемым мотивом поджога дома в Ростове, где погибли семь человек, стала личная неприязнь

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах региона. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, однако сегодня следователи задержали подозреваемого в совершении преступления. это житель Ярославской области. На одном из опубликованных фрагментов видео подозреваемый рассказал, что был пьян, когда зашел в дом и взял зажигалку из своей куртки. Официально о мотивах мужчины пока ничего не сообщается.