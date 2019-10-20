Президент США Дональд Трамп отказался от идеи предоставить свой гольф-курорт для проведения саммита G7

Свое решение он объяснил давлением демократов.

Trump National Doral — личный гольф-курорта американского лидера в Майами -больше не рассматривается как площадка для проведения саммита «Большой семерки» в июне следующего года. Об этом в своем твиттере написал сам Дональд Трамп. Он объяснил, что его вынудили демократы и медиа – из-за их, цитата, «сумасшедшей и иррациональной враждебности» пришлось пересмотреть место проведения переговоров. Президент обратил внимание на то, что этот комплекс как нельзя лучше подошел бы для саммита – он обладает инфраструктурой для комфортного размещения всех делегаций, находится вблизи аэропорта Майами и имеет большое количество переговорных и конференц-залов. Трамп подчеркнул, что собирался предоставить площадку курорта на безвозмездной основе, если это позволяет закон. Отмечу, что основной претензией его политических оппонентов как раз был возможный конфликт интересов, связанный с тем, что, по сути, властям США и иностранным делегациям пришлось бы фактически платить лично Трампу за размещение на территории курорта.

Саммит G7 пройдет в США с 10 по 12 июня. Ранее Трамп неоднократно отмечал, что на встречу может быть приглашен президент России Владимир Путин