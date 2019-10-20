Центральные районы Москвы в следующем году принесут в бюджет города почти полтриллиона рублей от уплаты НДФЛ

Больше всего даст Пресненский район. По оценкам столичных властей, от него в городскую казну поступит почти 80 миллиардов рублей – речь только о налоге на доход физических лиц. Это в два раза больше бюджетов некоторых регионов. Например, все доходы Псковской области в этом году составили 32 миллиарда рублей, а Кабардино-Балкарии – 34 миллиарда.