Центральные районы Москвы в следующем году принесут в бюджет города почти полтриллиона рублей от уплаты НДФЛ

Больше всего даст Пресненский район. По оценкам столичных властей, от него в городскую казну поступит почти 80 миллиардов рублей – речь только о налоге на доход физических лиц. Это в два раза больше бюджетов некоторых регионов. Например, все доходы Псковской области в этом году составили 32 миллиарда рублей, а Кабардино-Балкарии – 34 миллиарда.
2019-10-20T14:02:00+03:00
2019-10-20T14:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:02, 20 октября 2019
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