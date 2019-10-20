Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива

Как рассказал «Российской газете» глава ведомства Алексей Абрамов, теперь проверять будут не только конкретную колонку, а ее работу внутри всей системы автозаправки. Он отметил, что недолив обычно происходит из-за манипуляций с программным обеспечением.

Также Росстандарт планирует установить на заправках скрытые приборы для проверок. Они должны фиксировать не менее 1% недолива. Меньшее количество недолитого топлива обнаружить сложнее из-за влияния температуры и погрешности измерений, — пояснил Абрамов. Новые стандарты должны заработать в следующем году.