Около 200 жителей района Останкино протестуют сегодня против строительства на территории ВДНХ колеса обозрения

Власти не хотят, чтобы население участвовало в обсуждении проекта строительства, — рассказал «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Удальцов добавил, что в числе участников были депутаты Мосгордумы от КПРФ и партии «Яблоко», а также представители различных политических и общественных движений.