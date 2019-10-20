Около 200 жителей района Останкино протестуют сегодня против строительства на территории ВДНХ колеса обозрения

Власти не хотят, чтобы население участвовало в обсуждении проекта строительства, — рассказал «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Удальцов добавил, что в числе участников были депутаты Мосгордумы от КПРФ и партии «Яблоко», а также представители различных политических и общественных движений.
2019-10-20T13:30:00+03:00
2019-10-20T13:32:26+03:00
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Эксклюзив Эха 13:30, 20 октября 2019
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