Во Франции из-за забастовки железнодорожников нарушено движение поездов

Стачка, организованная по призыву профсоюза, проводится уже третий день в знак протеста из-за недостаточной безопасности пассажиров и работников. Эту проблему подняли после того, как на прошлой неделе произошло столкновение между электричкой и грузовиком. Тогда пострадали десять пассажиров, а машинисту, также получившему травмы, пришлось самостоятельно проводить эвакуацию, так как в поезде не было контролера. Премьер Франции провел переговоры с представителями Национального общества железных дорог и назвал забастовку неприемлемой. Обсуждение возникших вопросов решено было отложить до понедельника.