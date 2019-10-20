Полиция Гонконга снова разгоняет демонстрантов антиправительственной акции

Как передает газета South China Morning Post , против участников митинга силовики применили слезоточивый газ и водяные пушки. На месте столкновений закрыты как минимум шесть станций подземки. Протестующие подожгли выходы из метро и разбили витрины нескольких банков и магазинов одежды. По информации издания, два участника протестов уже задержаны. Уличные волнения не утихают в Гонконге на протяжении нескольких месяцев.