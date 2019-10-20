На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который завершился в американском Лас-Вегасе, российские спортсмены выиграли медали во всех четырех видах. Из США сборная увозит золото, два серебра и две бронзы.

Настоящий фурор в женском турнире произвела действующая чемпионка России, 15-летняя Анна Щербакова. После досадного падения в короткой программе, отбросившего фигуристку лишь на 4 промежуточное место, в произвольной девушка продемонстрировала все то, чем сильна группа Этери Тутберидзе — запредельную трудность программы при лёгком и насыщенном катании. Аня чисто выполнила и два самых сложных в современном фигурном катании прыжка — лутца в четыре оборота, и все остальные элементы. Таким образом, она оставила далеко позади себя всех остальных участниц, вклюсая хозяйку этапа Бредди Теннел. Еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева — с двумя другими элементами ультра-си, акселями 3.5 оборота также безошибочно откатала свою программу и заняла третье место. Бронзу выиграл и Дмитрий Алиев — в мужском одиночном катании. Первые две строчки здесь у американцев Натана Чена и Джейсона Брауна. Парные виды принесли нам две серебряные медали. В танцах на вторую ступеньку поднялись Александра Степанова с Иваном Букиным (победив в произвольной, по сумме двух программ они уступили титулованным Медисон Хаббел/Закари Донахью из США). А у спортивных пар наших молоденьких Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина сумела обойти только опытная пара из Китая Пен Чен/Ян Цзинь.

второй этап серии пройдет в Канаде, он стартует через неделю. Россию на нем будут представлять, в частности, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, александра Трусова, Евгения Медведева и другие.